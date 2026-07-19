Turski velikani bore se za potpis zvijezde Milana

Turski nogometni velikani Galatasaray i Fenerbahče pokazali su veliki interes za napadača Milana Portugalca Rafaela Leaoa.

Portugalski reprezentativac je prije Svjetskog prvenstva poručio kako je njegovo vrijeme na San Siru završeno, te da je spreman za novi izazov.

Niti Milan nema ništa protiv prodaje 27-godišnjeg napadača kojem završava ugovor u lipnju 2028. godine i “Rossoneri” nemaju namjeru ponuditi mu nastavak suradnje.

Leao se nadao tranfseru na “Otok”, no za sada su turski velikani jedini poslali ponude. Spominje se i interes saudijskih klubova.

Njegova trenutna plaća u Milanu iznosi 5.5 milijuna eura po sezoni plus bonusi, a nagađa se kako mu Galatasaray nudi dvostruko više.

Leao je u Milanu od 2019. godine i u 227 nastupa zabio 64 gola. Igrao je i za Lille, te Sporting.

Za portugalsku vrstu je upisao 49 nastupa i postigao šest golova.