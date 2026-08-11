Na SP-u su mu uništili snove, a sada će suditi europski Superkup

Nakon što mu je u lipnju uskraćen ulazak u Sjedinjene Američke Države, čime je izgubio priliku ostvariti san o suđenju na Svjetskom prvenstvu 2026., somalijski sudac Omar Artan u srijedu će imati čast suditi finale europskog Superkupa između Paris SG-a i Aston Ville.

Artan , koji je dobio poziv UEFA-e, će tako suditi svoju prvu utakmicu u Europi.

Još i prije početka Svjetskog prvenstva, ovaj se 34-godišnji sudac našao u središtu medijske pozornosti nakon što mu je pri dolasku u zračnu luku Miami odbijen ulazak u SAD, unatoč tome što je bio uvršten na popis sudaca koje je FIFA odabrala za taj turnir.

“Bilo je to vrlo teško razdoblje”, priznao je Omar Artan u intervjuu objavljenom na UEFA-inoj internetskoj stranici. “Mnogi su suosjećali sa mnom jer je iznimno iscrpljujuće kada godinama radite na ostvarenju nekog projekta, a na kraju ga ne možete privesti kraju.”

Američki State Department obrazložio je odluku o zabrani ulaska navodeći da je sudac “povezan s pojedincima za koje se sumnja da pripadaju terorističkim organizacijama”, zbog čega putnik “nije ispunjavao uvjete za ulazak” u Sjedinjene Američke Države.

Sudac je odbacio te optužbe, što je izazvalo ogorčenje u Somaliji, gdje je Artan po povratku dočekan kao heroj.

“Ono što mu se dogodilo doista je nesretan slučaj, no ne možemo sve kontrolirati”, rekao je o tom pitanju predsjednik FIFA-e Gianni Infantino.

Kao odgovor na to, UEFA je objavila da će Artan suditi utakmicu europskog Superkupa, u kojoj se sastaju pobjednik Lige prvaka (PSG) i pobjednik Europske lige (Aston Villa).

“Imao sam sreće, ali naporno sam radio da bih stigao ovdje i doista sam ponosan na to”, izjavio je Artan za UEFA-u.

Nakon što je postao prvi somalijski sudac koji je sudio na Afričkom kupu nacija 2024., Omar Artan sudit će svoju prvu utakmicu u Europi. “Doživljavanje pustolovina, stvaranje uspomena i učenje novih stvari uvijek je predivno. Nikada ne prestanite sanjati”,kazao je somalijski sudac.

Obrazlažući odluku da Artan sudi utakmicu Superkupa, UEFA je istaknula protokol potpisan krajem travnja s Afričkom nogometnom konfederacijom (CAF) radi poticanja suradnje između dviju konfederacija.

Međutim, taj potez predstavlja i političku gestu UEFA-e te dobiva dodatnu važnost s obzirom na sukob koji je protekla dva tjedna suprotstavio europsko tijelo predsjedniku FIFA-e Infantinu zbog propalog plana otvaranja svjetske krovne organizacije privatnim ulagačima.