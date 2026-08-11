Turci spremaju novi šokantan transfer?

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Iskusni belgijski napadač Romelu Lukaku blizu je odlaska iz Napolija i nastavka karijere u turskom Fenerbahçeu.

Turski velikan poslao je novu službenu ponudu u iznosu nešto većem od šest milijuna eura, što točno odgovara trenutnoj tržišnoj vrijednosti igrača, a tridesettrogodišnji napadač već je usuglasio osobne uvjete ugovora s klubom iz Istanbula.

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Iza Lukakua je bogata i raznolika klupska karijera u kojoj je kroz 681 službeni nastup postigao 316 pogodaka. Tijekom protekle dvije sezone u dresu Napolija bio je jedan od ključnih igrača u osvajanju naslova prvaka Italije u sezoni 2024./25., no sada je spreman za novo poglavlje u turskoj ligi.

Realizacijom ovog posla, Lukaku će dodatno učvrstiti svoje drugo mjesto na listi najskupljih nogometaša u povijesti kada se zbroje sve ostvarene odštete u karijeri.

Priča je započela prelaskom iz Anderlechta u Chelsea za 15 milijuna eura, nakon čega je uslijedio transfer u Everton vrijedan 35 milijuna eura. Manchester United potom je za njegove usluge izdvojio 85 milijuna eura, da bi ga kasnije prodao Interu za 74 milijuna eura. Chelsea ga je natrag u London vratio u poslu teškom čak 113 milijuna eura, prije nego što je prešao u Napoli za 30 milijuna eura.

S ovim najnovijim transferom u Fenerbahçe, ukupni iznos novca izdvojen za njegove prelaske kroz karijeru dosegnut će zapanjujućih 376 milijuna eura.