Francuska zvijezda napravila kaos u reprezentaciji: Više ga neće pozivati?

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Francuska je dramatičnim porazom od Engleske (6:4) završila Svjetsko prvenstvo na četvrtom mjestu, no glavna tema tamošnjih medija postao je 22-godišnji napadač Manchester Cityja Rayan Cherki.

Mlada zvijezda navodno je potpuno narušila atmosferu u momčadi i izgubila povjerenje suigrača te stručnog stožera.

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Cherki je tijekom boravka u SAD-u pokazivao otvoreno nezadovoljstvo minutažom, ignorirao upute izbornika Didiera Deschampsa i ironično odgovarao njegovim pomoćnicima.

Izvori iz tabora “Trikolora” tvrde da se nije dovoljno trudio na treninzima te da je konstantno kritizirao suigrače, zbog čega su pojedini reprezentativci čak zatražili od stožera hitnu reakciju.

Utakmica za treće mjesto protiv Engleske, u kojoj je dobio vrlo loše ocjene, mogla bi mu na dulje vrijeme biti posljednja u nacionalnom dresu. O njegovoj reprezentativnoj sudbini sada će odlučivati novi izbornik Zinedine Zidane, koji mora procijeniti hoće li potpuno otpisati talentiranog ofenzivca ili mu pružiti novu šansu ako promijeni pristup profesionalnim obvezama.