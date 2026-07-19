Loše vijesti iz Turske: Livaković se vratio ozlijeđen, evo koliko će pauzirati

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Fenerbahçe je potvrdio loše vijesti neposredno nakon završetka Svjetskog prvenstva – hrvatski vratar Dominik Livaković vratio se u Istanbul s ozljedom koju je zadobio tijekom reprezentativnih obveza.

Prve prognoze prema pisanju turskih medija govore da ga čeka pauza i rehabilitacija od dva do tri tjedna, što dolazi u iznimno nezgodnom trenutku za nastavak njegove klupske karijere.

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Livaković je na Mundijalu ponovno potvrdio status neupitne “jedinice” i bio jedan od ključnih aktera hrvatske reprezentacije, što je dodatno intenziviralo priču o njegovu potencijalnom povratku na Maksimir.

Razgovori između zagrebačkog Dinama, Fenerbahçea i Livakovićevih zastupnika traju već neko vrijeme. Dok Modri u njemu vide golemo pojačanje za europske izazove i domaću dominaciju, turski klub još uvijek traži najbolji financijski model za realizaciju ovog transfera.

Iako su pregovori povratkom vratara s turnira ušli u završnu fazu, ostaje otvoreno pitanje hoće li ova neočekivana pauza zbog ozljede usporiti ili zakomplicirati realizaciju jedne od najvećih transfer-saga ovog ljeta. Za ponedjeljak je navodno zakazan sastanak na kojem bi se mogla razriješiti njegova sudbina.