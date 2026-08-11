Prometno u Premier ligi: Ovaj igrač napravio je najveći transfer svoje zemlje

Everton i Crystal Palace, dva kluba engleske Premier lige, napravili su dvostruki posao po kojem je Brennan Johnson preselio u Everton, dok je u suprotnom smjeru otišao Dwight McNeil.

Johnson, 25-godišnji velški reprezentativac, potpisao je s Evertonom četverogodišnji ugovor. Prethodno je član Crystal Palacea bio od početka 2025., a ranije je igrao za Nottingham Forest i Tottenham. Tijekom karijere ovaj je ofenzivni vezni igrač skupio 45 nastupa za Wales uz sedam pogodaka.

Profesionalnu karijeru je McNeil počeo u Burnleyju, a igrač Evertona je bio od 2022. do ove godine. Njegova se karijera nastavlja u Crystal Palaceu, a također je potpisao četverogodišnji ugovor.

Fulham je obavio transfer u vrijednosti od 30 milijuna engleskih funti, kako navode engleski mediji. Iz Southamptona je doveo 22-godišnjeg veznog igrača Sheu Charlesa, reprezentativca Sjeverne Irske.

Time je Charles, koji je potpisao petogodišnji ugovor, postao najskuplji nogometaš iz Sjeverne Irske u povijesti. Fulham je obavio treći najskuplji ulazni transfer u klupskoj povijesti. Profesionalnu karijeru Charles je počeo u Manchester Cityju za koji je ostvario tek jedan nastup u Premier ligi.