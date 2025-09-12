Tudor: Vlahović od mene dobije i ljubav i batinu

Podijeli :

Daniele Buffa via Guliver

Juventus u subotu čeka veliki derbi protiv Intera, a trener Stare dame je uoči utakmice razgovarao sa svojim bivšim suigračem Cirom Ferrarom za DAZN.

Tudor je otkrio što mu predstavlja vođenje momčadi, kakva su mu sjećanja na igračke dane te najavio nadolazeću utakmicu, piše TuttoMercatoWeb.

“Juve je dio života, zaista. Izgradio me kao osobu, ali i u trenerskom poslu. Mogu reći da je Juve dio mene. Osjećaji su prekrasni. Kao nogometaš sam igrao malo, rano sam prestao zbog problema s gležnjevima. Uvijek sam imao osjećaj da nisam dao sve što sam mogao. Otkad sam počeo trenirati s 31 godinom, sanjao sam o klupi Juventusa, osjećao sam se dužnim ovom klubu”, rekao je Tudor pa nastavio o svom dolasku u klub:

“Juve je tih godina osvajao Ligu prvaka, bilo je to nešto nestvarno. Posebno je bilo vidjeti Zidanea kako sam trenira na terenu. To su stvari koje su mi ostale u sjećanju. Mi smo uvijek nosili gol i lopte, a sada to radi 30 ljudi. Drugačija su vremena.

Želim spomenuti Birindellija, Pessotta, Montera, Ferraru i Del Piera. Alex bi se jako naljutio ako bismo izgubili i najmanju utakmicu na treningu. To je poznati Juventusov stil. Ja u životu uvijek radim istu stvar, učim djelima i primjerima. Malo riječi i dosljednost.”

Tudor ima jasna očekivanja od sezone.

“Očito je da se ova momčad može boriti za osvajanje Scudetta. Na početku sezone na nekoliko sastanaka govorio sam o ciljevima, a onda zatvorim ta vrata i više o tome ne pričam. Govorim samo o konkretnim stvarima jer pričanje o ciljevima ne služi ničemu, treba ih postići”, rekao je pa za kraj prokomentirao i situaciju s Dušanom Vlahovićem:

“Njegova je situacija vrlo specifična s ugovorom koji istječe. Ovo će mu jako dobro doći, ima 25 godina i još se izgrađuje. Njegov rast je bio važan i to je učinio sam. Pokušavam mu dati ljubav kad mu treba ljubav, a kad mu treba batina, dam mu batinu.”