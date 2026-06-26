Tudor ga je nakon debakla u Madridu izvukao iz igre nakon 17 minuta, a sada je potpisao novi ugovor s Tottenhamom

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AP Photo/Jose Breton via Guliver Image

Tottenham je ove sezone bio u teškim problemima u Premier ligi te su se do posljednjeg kola borili za ostanak u ligi, a kruna te loše sezone dogodila se 10. ožujka protiv Atletico Madrida u Ligi prvaka.

Tada su Spursi nakon samo 15. minuta gubili 3:0 i to je svaki pogodak bio bizarniji od sljedećeg. U toj utakmici od prve minute je krenuo češki vratar Antonin Kinsky kojega je tadašnji trener Igor Tudor izvukao iz igre u 17. minuti.

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Mladi vratar to nije dobro prihvatio te je odjurio u svlačionicu. Na svoj sljedeći nastup za Tottenham trebao je čekati do 12. travnja kada je zaigrao protiv Sunderlanda. Zbog ozljede Guglielma Vicarija tada je krenuo njegov niz na vratima Spursa te je do kraja sezone branio u svakoj utakmici i tako pomogao londonskom klubu u ostvarivanju ostanka u Premier ligi.

Te igre očito su se svidjele čelnicima kluba koji su mu ponudili novi ugovor. Kako javlja engleski novinar David Ornstein, Kinsky će potpisati ugovor do 2031. godine s poboljšanim uvjetima. Po Ornsteinu bi Kinsky trebao biti prvi vratar Spursa u sljedećoj sezoni u kojoj londonski klub ipak želi bolje rezultate.

🚨 Antonin Kinsky reaches full agreement with Tottenham Hotspur to sign new contract. 23yo goalkeeper already tied down until June 2031; fresh 5+1yr deal on improved terms recognises #Czechia international’s importance + No.1 status at #THFC @TheAthleticFC https://t.co/JexdlcDem1 — David Ornstein (@David_Ornstein) June 26, 2026

Pod trenerom Robertom de Zerbijem već su doveli pojačanja u obrani jer su Andrew Robertson, Marcos Senesi i Jan Paul van Hecke stigli u klub, a spominje se i mogući dolazak Sandra Tonalija. No, za to će se trebati dogovoriti s Newcastleom koji je težak pregovarač i koji je odbio prve dvije ponude za talijanskog veznjaka.