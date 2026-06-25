Bizaran potez Tottenhama: Newcastle im odbio ponudu, a oni u drugom pokušaju poslali identičnu cifru

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EveryxSecondxMediax ESM-2001-0170 CraigxCowanx xEveryxSecondxMediax via Guliver Image

Tottenham je prošle sezone jedva ostao u engleskoj Premier ligi. To im je omogućio Roberto de Zerbi koji je na klupu stigao krajem sezone, a uoči nove je u klub doveo nekoliko novih igrača.

Spursi su već potpisali ugovor s Marcosom Senesijem, Andrewom Robertsonom, a potpisali su i Jana Paula van Heckea iz Brightona. Sva tri pojačanja stigla su u defanzivnom dijelu, ali Tottenham na tome ne planira stati.

Već neko vrijeme su zainteresirani za veznjaka Newcastlea Sandra Tonalija. Svrakama su nedavno poslali ponudu od 75 milijuna funti, a Newcastle, koji je težak pregovarač, odbio je tu ponudu. Spursi nisu planirali stati pa su se za nekoliko dana vratili s novom ponudom.

Međutim, problem je u tome da nisu poboljšali ponudu nego su ponovno poslali identičnu cifru na adresu u Newcaslteu. Kako javlja Craig Hope, Svrake nisu ni trepnule te su odbile ponudu Tottenhama.

Kako navodi novinar blizak klubu sa sjevera Engleske, Newcastle će tražiti barem 80 milijuna funti za Tonalija. U protivnom će talijanski reprezentativac ostati u redovima crno-bijele momčadi.