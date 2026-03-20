Tudor ga je izvadio iz igre nakon samo 17 minuta, a sada ga vraća na gol?

Nogomet 20. ožu 2026
AP Photo/Jose Breton via Guliver

Golman Tottenhama  Guglielmo Vicario zbog hernije bit će podvrgnut operaciji i izvan terena oko četiri tjedna, pa hrvatski trener Igor Tudor neće moći računati na njegove usluge.

Operaciju neće obaviti odmah, nego nakon ključnog dvoboja protiv Nottingham Foresta u nedjelju u Londonu, a do tada će biti u konkurenciji za utakmicu unatoč bolovima.

Tottenham je trenutno 16. na ljestvici Premier lige s 30 bodova, Forest ima bod manje, dok je West Ham “ispod crte“ s istim brojem bodova. Nakon 31. kola slijedi reprezentativna pauza, pa Vicario neće propustiti velik broj klupskih susreta.

Uz njega, u momčadi su još Antonin Kinsky i Brandon Austin, a za očekivati je kako će se Tudor odlučiti za prvog navedenog. Podsjetimo, Kinsky je u osmini finala Lige prvaka protiv Atletico Madrida imao težak debi u kojem je zamijenjen već nakon 17 minuta zbog pogrešaka koje su omogućile dva od tri primljena gola u porazu 5:2. Prva pogreška bila je klizanje zbog lošeg terena, a druga nespretno ispucavanje lopte.

Češka ga nije pozvala za nadolazeći play-off za Svjetsko prvenstvo, pa će ostati u klubu tijekom ožujka.

