Trent Alexander-Arnold se vraća, evo kada bi ponovno mogao zaigrati

AP Photo/Rebecca Blackwell by Guliver

Real Madrid sljedeću nedjelju igra protiv Valencije na Mestalli, a za taj bi okršaj trebao biti spreman i Trent Alexander-Arnold.

Alexander-Arnold je protiv Athletica 3. prosinca igrao jednu od svojih najboljih utakmica u dresu Reala, no tada je doživio rupturu mišića kvadricepsa na lijevoj nozi, što ga je prisililo na gotovo dvomjesečnu pauzu.

Predviđeni period oporavka istekao je ovog utorka, a engleski reprezentativac je, zajedno s ostalim igračima koji se oporavljaju, već sudjelovao u treninzima u klupskom centru. Ovo je bila druga ozbiljnija ozljeda koju je Alexander-Arnold pretrpio od dolaska u Real, nakon što je zbog sličnog problema propustio i polufinale Svjetskog klupskog prvenstva protiv PSG-a.

Bivši igrač Liverpoola proveo je više od 100 dana izvan terena te propustio 21 utakmicu za Real Madrid.