Mbappe ‘dogovorio’ transfer: Zvijezda Liverpoola potpisuje za Real

Francuski stoper Ibrahima Konate napušta Liverpool nakon što klub i igrač nisu uspjeli postići dogovor oko novog ugovora. Karijeru će, prema svemu sudeći, nastaviti u Real Madridu.
Španjolski mediji pišu kako je posao praktički zaključen, a iste informacije prenio je i poznati nogometni insajder Fabrizio Romano. Konate bi s Kraljevskim klubom trebao potpisati četverogodišnji ugovor, dok se službena potvrda očekuje uskoro.
Navodno je važnu ulogu u njegovu dolasku imao Kylian Mbappe, koji ga je uvjerio da odbije ponude iz Saudijske Arabije i preseli u Madrid.
Konate je u Liverpool stigao 2021. godine iz RB Leipziga, a za engleski klub odigrao je 183 utakmice te postigao sedam pogodaka uz četiri asistencije. Budući da mu ugovor istječe krajem lipnja, u Real bi trebao stići bez odštete.
🚨💣 BREAKING: Real Madrid have verbal agreement in place with Ibrahima Konaté!
Four year deal to be signed, depending on if/when Florentino Pérez is re-elected.
Here we go, expected right after. 🔜
Konaté put Saudi bids on hold for Real Madrid, as @marcosbenito9 reported. pic.twitter.com/MjWDhxjHVc
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!