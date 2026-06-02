Mbappe ‘dogovorio’ transfer: Zvijezda Liverpoola potpisuje za Real

La Liga 2. lip 2026
James Baylis Sportimage via Guliver

Francuski stoper Ibrahima Konate napušta Liverpool nakon što klub i igrač nisu uspjeli postići dogovor oko novog ugovora. Karijeru će, prema svemu sudeći, nastaviti u Real Madridu.

Španjolski mediji pišu kako je posao praktički zaključen, a iste informacije prenio je i poznati nogometni insajder Fabrizio Romano. Konate bi s Kraljevskim klubom trebao potpisati četverogodišnji ugovor, dok se službena potvrda očekuje uskoro.

Navodno je važnu ulogu u njegovu dolasku imao Kylian Mbappe, koji ga je uvjerio da odbije ponude iz Saudijske Arabije i preseli u Madrid.

Konate je u Liverpool stigao 2021. godine iz RB Leipziga, a za engleski klub odigrao je 183 utakmice te postigao sedam pogodaka uz četiri asistencije. Budući da mu ugovor istječe krajem lipnja, u Real bi trebao stići bez odštete.

