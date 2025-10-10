Transfermarkt ažurirao vrijednosti igrača Serie A – Sučiću porasla cijena, Baturini pala

Podijeli :

PIOTR KUCZA FOTOPYK NEWSPIX.PL via Guliver Images

Poznata nogometna stranica s brojnim korisnim podacima, svojevrsna nogometna Biblija - Transfermarkt - objavila je ažurirane procjene vrijednosti igrača u Serie A, gdje igra i velik broj hrvatskih reprezentativaca.

Cijena je najviše porasla Petru Sučiću, donedavnom veznjaku Dinama koji je ovog ljeta prešao u milanski Inter. Ondje Sučić igra redovito, standardan je i u reprezentaciji pa mu je shodno tome Transfermarkt podigao vrijednost za čak šest milijuna eura te ga sada procjenjuje na 20 milijuna eura.

Istu cijenu ima Martin Baturina, ali on je pao za dva milijuna nakon što je u Comu prikovan za klupu.

Slijede s po deset milijuna eura Mario Pašalić (Atalanta) i Marin Pongračić (Fiorentina), s tim da je Pašalić izgubio tri milijuna na vrijednosti.

Vrijednost je porasla napadaču Parme Matiji Friganu za 2.5 milijuna eura i on je sada vrijedan 7.5 milijuna, kao i vrataru Pise Adrianu Šemperu za 800.000 eura te sada vrijedi 3.5 milijuna.

Cijena je ostala ista Nikoli Vlašiću (Torino, 8 mil. eura) i Nikoli Čavlini (Como, 750.000), a pala je Nikoli Moru, Luki Modriću, Domagoju Bradariću, Ivanu Smolčiću, Tomi Bašiću, Marku Rogu i Anti Vukoviću.