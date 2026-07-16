SK doznaje: Dinamo dovodi ubojitog napadača iz HNL-a! Evo koliko će ga platiti

Sport Klub ekskluzivno doznaje da je Dinamo sve dogovorio s napadačem Istre 1961 Smailom Prevljakom.
Iskusni bosanskohercegovački napadač stiže kao rješenje za vrh napada Modrih i kao prva zamjena najboljem Dinamovom strijelcu prošle sezone Dionu Dreni Belji.
Prevljak je prošle sezone bio najbolji strijelac Istre 1961 s 15 postignutih golova (od čega 14 u HNL-u, čime je zauzeo treće mjesto na ljestvici najboljih strijelaca). U Pulu je stigao u ljeto 2025. iz berlinske Herthe bez odštete, a prema informacijama Sport Kluba, Dinamo će ga platiti oko 800.000 eura.
Inače, riječ o povremenom reprezentativcu Bosne i Hercegovine, koji je za U-21 reprezentaciju upisao pet nastupa, a za A selekciju u 27 utakmica postigao šest golova.
Ovaj transfer ujedno predstavlja i brzu reakciju maksimirskog vodstva na najnovije vijesti koje su stigle iz Danske.
Usporedno s dogovorom oko Prevljaka, Dinamo je primio neugodnu vijest o teškoj ozljedi brazilskog napadača Juniora Brumada (27). Njegov aktualni klub, danski Midtjylland, službeno je potvrdio da je robusni centarfor zadobio tešku ozljedu koljena zbog koje će izbivati s terena najmanje do kraja ove kalendarske godine.
Ipak, unatoč crnim vijestima iz Danske, Brumadov prelazak u Zagreb nije propao. Brazilac je ranije potpisao predugovor s Modrima i prema planu bi se trebao priključiti Dinamu u siječnju, po isteku ugovora s Midtjyllandom.
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