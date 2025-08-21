Talijanski insajder: Venezia želi Pukštasa

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Prema informacijama talijanskog insajdera Nicole Schire, Hajduk i Venezia vode razgovore o mogućem transferu Rokasa Pukštasa (20). Iako zasad nema dodatnih detalja, nije neočekivano da bi američki veznjak mogao napustiti Poljud.

Podsjetimo, u dvoboju protiv Slaven Belupa (3:0) na Poljudu Pukštasa su uživo pratili skauti iz Engleske, Njemačke i Italije. Venezia je već ranije pokazala interes te se navodno sprema ponuditi 4.5 milijuna eura. Osim nje, spominje se i jedan engleski drugoligaš te neimenovani njemački bundesligaš, koji je prema pisanju medija i igračev prvi izbor.

Pukštas je u pobjedi nad Slavenom postigao svoj prvi pogodak ove sezone, čime je već sada izjednačio učinak iz prošle sezone. Uz gol, upisao je i odlične brojke. Dobio je 16 od 25 duela, tri puta ključnim dodavanjima stvorio priliku te pet puta oduzeo loptu. Taj nastup dodatno je podigao njegovu vrijednost u očima zainteresiranih klubova. Hajduk je već ranije primio jednu ponudu iz inozemstva, no zasad je odbio.

Pregovori će se nastaviti u narednim danima, a spominje se da bi odšteta mogla biti između četiri i šest milijuna eura. Pukštasa Transfermarkt procjenjuje na pet milijuna eura, što ga stavlja uz Marka Livaju na vrh liste najskupljih igrača Hajduka.

Nekadašnji predsjednik kluba Lukša Jakobušić, smijenjen u travnju 2024. godine, tvrdio je da je još prije odlaska dogovorio transfer Pukštasa vrijedan najmanje 12 milijuna eura plus bonusi, što je, kako kaže, zabilježeno i u zapisniku Nadzornog odbora.

Pukštas je rođen u Oklahomi u obitelji litvanskog podrijetla, a u Hajduk je stigao 2020. godine. Dvije godine kasnije postao je član prve momčadi i od tada odigrao 101 utakmicu, uz 14 golova i pet asistencija. Nastupa i za američku U-20 reprezentaciju, s kojom je igrao na Svjetskom prvenstvu mladih 2023.

Što se tiče Venezie, klub je prošle sezone završio 19. u Serie A i ispao u Serie B. Prema Transfermarktu vrijedi 66.85 milijuna eura, a najvrjedniji igrač im je veznjak Hans Nicolussi Caviglia (8.5 milijuna). Momčad vodi 57-godišnji talijanski trener Giovanni Stroppa.