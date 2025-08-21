Doznajemo: Evo koji klub iz MLS-a želi Pukštasa!

U posljednjih nekoliko dana pojavile su se brojne informacije o zainteresiranim klubovima za Amerikanca. Prvo je bivši predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić otkrio da je prije odlaska prošle godine dogovorio transfer Pukštasa za 12 milijuna eura, a kasnije je objavljeno da se radilo o engleskom Newcastleu. Da je transfer realiziran, bio bi najveći u povijesti Hajduka; trenutno rekord drži Luka Vušković koji je prije dvije godine otišao u Tottenham za nešto više od 11 milijuna eura.

Hajduk ga želi dovesti, a on je sada poslao zanimljivu poruku klubu na Instagramu ‘Pa što da Livaja nije zabio gol par utakmica? On je strašna klasa i najmanji problem Hajduka’

Pukštasa prate brojni klubovi diljem Europe, ali i iz SAD-a. Zasad je poznato da postoji ozbiljan interes talijanske Venezije iz Serie B, koja je navodno spremna platiti 4,5 milijuna eura, kluba iz Championshipa te jednog njemačkog prvoligaša, što je Pukštasova preferirana destinacija.

Postoji i ponuda iz MLS-a, a Sport Klub doznaje da je u pitanju Nashville SC-u. Radi se o trenutno trećem klubu Istočne konferencije s 47 osvojenih bodova bodova u 27 odigranih kola. Klub iz američke savezne države Tennessee osnovan je 2016. godine, a prvu utakmicu u MLS-u odigrao je 2020.

Najveći uspjeh Nashville SC-a do sada bio je plasman u finale Leagues Cupa 2023. godine, gdje su nakon 1:1 u regularnom vremenu, poraženi od Inter Miamija u dramatičnom izvođenju penala rezultatom 10:9. Najdalje što je Nashville SC stigao u MLS doigravanju bilo je konferencijsko polufinale, odnosno ukupno četvrtfinale, i to 2020. i 2021. godine.

Prema Transfermarktu, vrijednost Pukštasa iznosi 5 milijuna eura, što je iznos s kojim bi se Hajduk zadovoljio. Poznato je da mladi veznjak preferira odlazak u Njemačku, no gdje će na kraju završiti i hoće li ovog ljeta uopće napustiti Hajduk, ostaje za vidjeti. Klubu svakako treba prihod, posebno nakon ranog ispadanja iz Konferencijske lige.