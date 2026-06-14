FOTO / Nogometaši BiH stigli u svoju bazu: Evo gdje će idućih dana boraviti i trenirati

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Nogometni savez BiH

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Salt Lake City, koji će tijekom Svjetskog prvenstva biti baza izabranika Sergeja Barbareza.

Nakon remija protiv Kanade na otvaranju SP-a, Zmajevi su napustili Toronto i preselili se u američku saveznu državu Utah, gdje će nastaviti pripreme za iduće izazove u skupini B.

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BiH reprezentativci su po dolasku u Sjevernu Ameriku prvo boravili u St. Louisu, gdje su odigrali prijateljsku utakmicu protiv Paname.

Nakon toga uslijedio je put u Toronto, gdje je Bosna i Hercegovina osvojila bod protiv domaće Kanade odigravši 1:1 u prvom kolu Svjetskog prvenstva.

Sada je iduća stanica Salt Lake City, koji će služiti kao središnja baza Zmajeva tijekom turnira.

Reprezentativci Bosne i Hercegovine smješteni su u hotelu Asher Adams, gdje će boraviti tijekom idućih dana. Stručni stožer na čelu sa Sergejom Barbarezom u Salt Lake Cityju će imati idealne uvjete za rad i pripremu momčadi pred odlučujuće utakmice grupne faze.

Tijekom boravka u Utahu, Zmajevi će treninge odrađivati na stadionu MLS kluba Real Salt Lake.

Upravo na tom kompleksu stručni stožer će raditi na taktičkim detaljima za idući susret protiv Švicarske, koji bi mogao imati ključnu ulogu u borbi za plasman u nokaut-fazu.

Bosna i Hercegovina će u Salt Lake Cityju ostati do srijede, nakon čega će reprezentacija otputovati u Los Angeles.

Tamo Zmajeve očekuje drugi nastup na Svjetskom prvenstvu i dvoboj protiv Švicarske, koji je na rasporedu 18. lipnja od 21 sat po srednjoeuropskom vremenu.

Nakon remija protiv Kanade, izabranici Sergeja Barbareza zadržali su odlične izglede za prolazak dalje, a pozitivan rezultat protiv Švicaraca mogao bi ih značajno približiti plasmanu u iduću fazu natjecanja.