Talijanski drugoligaš pod sudskom upravom zbog uplitanja mafije

Podijeli :

(FRANCESCO FARINA SPP)

Talijanski nogometni drugoligaš Juve Stabija, koji dolazi iz mjesta Castellammare di Stabia blizu Napulja, pod sudskom je upravom zbog mogućeg uplitanja mafije u njegovo poslovanje, objavili su talijanski tužitelji i policija.

Napuljska mafijaška skupina Camorra svoje korijene ima upravo u Castellammare di Stabiji, a talijansko tužiteljstvo objavilo je kako je opsežna istraga “otkrila sustav koji je nalik mafijaškom stilu u ekonomskim aktivnostima kluba”.

Aktualna vlasnička struktura kluba “naslijedila je dugogodišnje ekonomske veze koje su od starta bile predmet mafijaškog utjecaja te nije uvela adekvatnu kontrolu i mehanizme zaštite kao odgovor”.

Kompanija Brera Holdings, koja ima sjedište u Irskoj, kupila je 52 posto kluba u lipnju ove godine.

Tužiteljstvo navodi kako je Camorra kontrolirala prodaju ulaznica, dostavljanje hrane, pranje odjeće i obuće, liječničku skrb za igrače, a pod svojom je kontrolom imala čak i troškove putovanja prve momčadi.

“Igrači su samo trebali igrati, Camorra je preuzela brigu za sve ostalo”, izjavio je napuljski tužitelj Nicola Gratteri.

Zadatak sudske uprave stoga će biti vraćanje legalnosti i transparentnosti u menadžment te vraćanje kluba u stanje neovisnosti od uplitanja mafije.

Prošloga mjeseca sudska uprava uvedena je i u trećeligaški klub Crotone iz južne regije Kalabrije također zbog sumnji kako se u njega infiltrirao organizirani kriminal.