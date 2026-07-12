Švicarski izbornik: To pravilo nema veze s nogometom, a mi smo zbog njega kažnjeni

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xJOERANxSTEINSIEKx via Guliver

Argentina je eliminirala Švicarsku u četvrtfinalu utakmice u Kansas Cityju nakon produžetaka i rezultata 3:1 (1:0, 1:1), a presudni trenutak odigrao se sredinom drugog poluvremena.

“Svaka čast mojim igračima kako su igrali u četvrtfinalu protiv svjetskih prvaka. Imali smo nalet nakon izjednačenja i htio sam napraviti izmjene pogodne za napad“, započeo je izbornik Švicarske Murat Yakin.

Ipak, potom se osvrnuo na situaciju iz 72. minute, kada je poništen žuti karton Leandra Paredesa nakon VAR provjere, a glavni sudac Joao Pinheiro poslao je napadača Švicarske Breela Emboloa u svlačionicu zbog simuliranja, dodijelivši mu drugi žuti karton.

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“To pravilo nema veze s nogometom, a mi smo zbog njega kažnjeni. Neobjašnjivo mi je to, to je pravilo uništilo utakmicu. Boli ovakva eliminacija”, prenosi „bluewin.ch“ riječi Murata Yakina koje se odnose na prvu primjenu “pravila pogrešno identificirane osobe“.

Na pitanje kako se osjećaju 29-godišnjak rođen u Kamerunu i ostatak momčadi, odgovorio je:

“Možete zamisliti kako je Breelu. Kriviti njega bilo bi apsurdno. Breel je utučen. Boli njega, a boli i nas.“

Za kraj je još jednom kritizirao portugalskog arbitra.

“Boli što smo ovako kažnjeni jer je sudac pogriješio. Natjerali smo svjetske prvake da se brane, ali nam to na kraju nije pomoglo“, zaključio je Yakin.

Breel Embolo prva je “žrtva“ novog pravila koje sucima dozvoljava da, osim poništavanja prvobitne odluke ako se ispostavi da je pojedinac “nevin“, kazne drugog pojedinca koji je napravio prekršaj.

Nakon što je Pinheiro uočio da kontakta između Paredesa i Emboloa nije bilo, odlučio je švicarskom centarforu pokazati drugi žuti karton zbog simuliranja. Kada je Yakin istaknuo da je Švicarska eliminirana zbog pogreške suca, konkretno je mislio na prvobitno kažnjavanje argentinskog veznjaka zbog kojeg je uopće i došlo do VAR provjere.