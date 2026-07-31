Englezi uvode minimalnu suspenziju od deset utakmica za diskriminaciju.

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AP Photo/Ian Hodgson BY Guliver

Iz FA-a ističu kako je cilj novih mjera stvoriti sigurnije i uključivije okruženje u engleskom nogometu.

Engleski nogometni savez (FA) uoči početka nove sezone pooštrio je disciplinska pravila za slučajeve diskriminacije. Igrači, treneri i članovi stručnih stožera koji budu proglašeni krivima za teške oblike diskriminatornog ponašanja ubuduće će automatski dobiti najmanje deset utakmica suspenzije.

Iz FA-a ističu kako je cilj novih mjera stvoriti sigurnije i uključivije okruženje u engleskom nogometu.

Nova pravila odnose se na diskriminaciju na temelju rase, etničkog podrijetla, vjere, spola, seksualne orijentacije ili invaliditeta. Dosadašnje sankcije za najteže prekršaje kretale su se između šest i 12 utakmica zabrane nastupa, dok će prema izmijenjenim propisima minimalna kazna iznositi deset utakmica.

Neovisne disciplinske komisije i dalje će imati pravo prilagoditi visinu kazne ovisno o okolnostima pojedinog slučaja, pa će u težim slučajevima moći izricati i strože suspenzije od propisanog minimuma.

S druge strane, minimalna kazna može biti smanjena na šest utakmica samo ako okrivljenik prizna odgovornost u najranijoj fazi postupka. Za ponovljene prekršaje predviđene su suspenzije dulje od 12 utakmica, a u najtežim slučajevima moguće su i višegodišnje, pa čak i doživotne zabrane obavljanja aktivnosti u nogometu.

Nova sezona Premier lige počinje 21. kolovoza, a otvorit će je dvoboj aktualnog prvaka Arsenala i novog prvoligaša Coventry Cityja.