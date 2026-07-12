Argentina u produžecila slomila Švicarsku i izborila polufinale SP-a, pogledajte golove

Nogometna reprezentacija Argentine posljednji je polufinalist ovogodišnjeg Svetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Kansas Cityju svladala Švicarsku 3:1 nakon produžetka.

Branitelja naslova u vodstvo je doveo Alexis Mac Allister (10), na 1:1 poravnao je Dan Ndoye (67) da bi za prolazak Argentine zabio Julian Alvarez (112). Konačni rezultat postavio je Lautaro Martinez (120+1).

Bolji ulazak u utakmicu Argentina je okrunila golom u ranoj fazi. Messi je izveo korner, a na prvoj je vratnici skočio Mac Allister i neometan poslao loptu iza Kobela.

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Argentina je do kraja prvog poluvremena lakoćom održavala stečenu prednost, ali nije pokazivala preveliku ambiciju za povećanje prednosti, dok je jedini spomena vrijedan pokušaj Švicarske u tom dijelu igre bio udarac Sowa sa 20-ak metara koji je završio ravno u rukama Martineza.

Švicarci su u nastavak susreta krenuli odlučnije i za to su bili nagrađeni izjednačenjem sredinom drugog poluvremena. U razdoblju od 60. do 67. minute Švicarska je stvorila četiri prilike od kojih je zadnja i donijela pogodak.

Sve opasne situacije Švicarci su kreirali po lijevoj strani, a u glavnoj je ulozi bio Rodriguez. On je u 60. minuti ubacio na glavu Embola, ali njegov udarac je bio preslab za Martineza. Pet minuta potom Rodriguez je nabacio na glavu Ndoyea, Martinez je s tim pokušajem imao više posla no opet je obranio kao i minutu potom kada je iz samog donjeg lijevog kuta iščupao udarac Xhake.

No, u 67. minuti i Martinez je bio nemoćan. Ndoye i Rodriguez su odigrali dvostruko proigravanje na lijevoj strani nakon kojega se Ndoye sjurio u kazneni prostor i iz blizine pogodio suprotni kut.

Nalet Švicarske prekinula je sudačka postava dubioznom intervencijom VAR-a nakon koje je isključen švicarski napadač Breel Embolo. Naime, Embolo je pao blizu sredine terena uz aut liniju, sudac Pinheiro je označio slobodan udarac za Švicarsku te je dao žuti karton argentinskom igraču Paredesu. No, tada se javio VAR jer se na snimci vidi kako nije bilo kontakta između Embola i Paredesa pa je Pinheiro poništio žuti karton Argentincu, ali ga i dodijelio Švicarcu zbog simuliranja iako takvo što nema nikakvog smisla s obzirom na mjesto na terenu. Kako je Embolo već imao žuti karton iz prvog poluvremena, Pinheiro mu je nakon drugog žutog pokazao i isključujući crveni karton.

S igračem više Argentina je opet zagospodarila terenom no unatoč velikom pritisku nije pronašla put do suparničke mreže do isteka drugog poluvremena. Najbliži rješenju prije produžetka bila je u drugoj i osmoj minuti nadoknade, ali prvo je Messijev udarac sa 18 metara prohujao pored vratnice da bi Kobel krajnjim naporom obranio udarac Lisandra Martineza.

U produžeku se nastavio pritisak Argentine. Almada je u 95. minuti udarcem sa 20-ak metara očešao vratnicu, Kobel je u 112. minuti odbio udarac Messija, ali lopta se vratila u noge Argentinaca te je u nastavku akcije Alvarez briljantnim udarcem sa 20-ak metara pogodio sam gornji lijevi kut.

U nadoknadi produžetka Švicarska je i s igračem manje krenula sa svim igračima u napad što je Argentina iskoristila za protunapad i treći gol. Kobel je zaustavio udarac Almade koji je izbio sam pred njega, ali na odbijancu je prvi bio Lautaro i smjestio loptu u mrežu.

Argentina će u polufinalu u srijedu u Atlanti igrati protiv Engleske koja je u svom četvrtfinalu svladala Norvešku sa 2:1 nakon produžetka. U prvom polufinalu će u utorak u Dallasu igrati Francuska i Španjolska.

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