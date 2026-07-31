Bilića u povratničkoj utakmici na klupi Vatrenih čeka novi izbornik Čeha

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AP Photo/Julio Cortez

Španjolski stručnjak Santi Denia novi je izbornik češke nogometne reprezentacije. Na toj je dužnosti naslijedio Miroslava Koubeka, koji je odstupio nakon ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva.

Denia je ušao u povijest kao prvi strani izbornik Češke, a iza sebe ima impresivan životopis. Sa španjolskom olimpijskom reprezentacijom osvojio je zlato na Olimpijskim igrama u Parizu 2024., dok je mlađe selekcije Španjolske vodio do europskih naslova u konkurenciji do 17 i do 19 godina.

“Sretan sam što sam ovdje. Izuzetno sam motiviran jer priliku da vodim češku reprezentaciju smatram velikim izazovom. Češki nogomet ima sjajnu povijest i velika mi je čast biti ovdje. Postajem dio ambicioznog projekta Češkog nogometnog saveza i vjerujem da ćemo zajedno biti uspješni. Želim samo jedno: što prije početi s radom – rekao je novi izbornik našeg prvog suparnika u Ligi nacija”

Denia će na klupi Češke debitirati u rujnu, kada počinje novo izdanje Lige nacija. Prvi ispit bit će mu utakmica protiv Hrvatske u praškoj Fortuna Areni 26. rujna, gdje će svoju povratničku utakmicu na klupi Vatrenih imati Slaven Bilić, a tri dana poslije njegova će momčad ugostiti Englesku.

U listopadu Češku očekuju gostovanja kod Španjolske i Engleske, dok će natjecanje zaključiti u studenom domaćim susretom protiv Španjolske te gostovanjem kod Hrvatske na osječkoj Opus Areni.