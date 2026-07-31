Glavni Infantinov savjetnik podnio ostavku

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AP Photo/Jacquelyn Martin via Guliver Image

"Nogomet je središte mog života. Nakon više od 35 godina u bankarstvu, razumijem vrijednost ove imovine, ali i posljedice njezine djelomične prodaje. Zato ovaj prijedlog treba odbiti."

Carlos Cordeiro, glavni savjetnik predsjednika FIFA-e Giannija Infantina, podnio je ostavku zbog plana o prodaji udjela u pravima na Svjetsko prvenstvo. Smatra da bi takav potez dugoročno naštetio nogometu, objavio je Sky News.

Njegov odlazak dodatno slabi Infantinovu poziciju u FIFA-i, nakon što su se posljednjih dana pojavile informacije da predsjednik svjetske nogometne organizacije gubi potporu dijela nogometnog establišmenta.

Cordeiro je jedno od najuglednijih imena u FIFA-inoj administraciji. Prije dolaska u krovnu nogometnu organizaciju bio je predsjednik Američkog nogometnog saveza (US Soccer), a radio je i kao potpredsjednik investicijske banke Goldman Sachs.

U ekskluzivnoj izjavi za Sky News objasnio je razloge svoje ostavke.

“Kao viši savjetnik predsjednika FIFA-e, bivši bankar i doživotni ljubitelj nogometa, ne mogu mirno promatrati dok FIFA razmatra prodaju udjela u Svjetskom prvenstvu. Želim biti jasan: nisam sudjelovao u izradi ovog prijedloga i nedvosmisleno mu se protivim. To je loš posao za saveze članice FIFA-e, loš posao za nogomet i loš posao za dugoročnu budućnost ovog sporta.”

Infantino je Cordeira imenovao za svog višeg savjetnika 2021. godine, ističući njegovo bogato iskustvo u međunarodnom poslovanju i investicijskom bankarstvu.

Središte spora je prijedlog prema kojem bi FIFA privatnim investitorima prodala 20 posto udjela u novoosnovanoj tvrtki koja bi upravljala komercijalnim pravima Svjetskog prvenstva. Vrijednost cijelog projekta procjenjuje se na oko 20 milijardi američkih dolara.

Cordeiro smatra da bi takav potez dugoročno mogao imati ozbiljne posljedice za svjetski nogomet.

“Nogomet je središte mog života. Nakon više od 35 godina u bankarstvu, razumijem vrijednost ove imovine, ali i posljedice njezine djelomične prodaje. Zato ovaj prijedlog treba odbiti.”