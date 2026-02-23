Sve oči bit će uprte u okršaj Reala i Benfice, Uefa u strahu od skandala donijela nevjerojatnu odluku?!

Podijeli :

Miguel Lemos/DeFodi Images via Guliver

Svijet s nestrpljenjem čeka uzvrat na Bernabeuu.

Real Madrid i Benfica u srijedu u Madridu igraju uzvrat nokaut faze Lige prvaka, ali u središtu pozornosti ponovno neće biti samo nogomet. U prvom susretu u Lisabonu Real je slavio 1:0.

Sve oči bit će uprte u dvojicu igrača – Viniciusa Juniora i Gianlucu Prestianija. Podsjetimo, nakon što je Vinicius zabio za 0:1, utakmica je bila prekinuta jer je Brazilac tvrdio da ga je argentinski nogometaš vrijeđao na rasnoj osnovi. Vinicius i nekoliko suigrača iz Reala tvrde da je Prestianni Brazilca nazvao majmunom i to više puta.

Prestianni je prekrio usta dresom, a Uefa je pokrenula istragu.

Kako bi izbjegli nove kontroverze i potencijalne neugodne scene, navodno je Uefa donijela jasne upute za televizijski prijenos utakmice.

Naime, postoji bojazan da se Vinicius i Prestianni prilikom protokolarnog pozdrava uopće neće rukovati. Takvu sliku Uefa ne želi slati u javnost.

Zato je navodno dano izravno uputstvo redateljima prijenosa da u trenutku kada se dvojica igrača nađu u blizini – kadar prebace na drugu scenu. Cilj je izbjeći potencijalno neugodnu situaciju prije i poslije utakmice. U prijenosu će se pojaviti samo kad to bude neophodno tijekom utakmice.