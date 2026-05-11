Dinamo će u pretkolima Lige prvaka biti nositelj, evo koja dva važna rezultata još čeka

David Catry Isosport via Guliver

Dinamo će ovog ljeta u kvalifikacijama za Ligu prvaka krenuti od 2. pretkola i bit će nositelj u svim pretkolima.

Na početku sezone Plavi su imali priliku plasirati se izravno u Ligu prvaka, ali odavno je ta prilika propala. U Ligu prvaka će izravno novi ukrajinski prvak Šahtar.

Dinamo kreće od 2. pretkola, a protivnika će saznati u ždrijebu 16. lipnja. Prve utakmice igraju se 22. i 23. srpnja, a uzvrati tjedan dana kasnije.

Dosad se zna da će u ždrijebu playoffa biti norveški Viking, novi grčki prvak AEK te prvaci škotske i Austrije. U Škotskoj dva kola prije kraja vodi Hearts, dok u će u Austriji LASK iz Linza pobjedom u zadnjem kolu potvrditi titulu.

Svi ostali klubovi, uključujući Dinamo, u kvalifikacije kreću u ranijim pretkolima. Pretpostavimo li da će iskoristiti status nositelja i doći do playoffa, nositelji bi u ždrijebu playoffa bili Crvena zvezda, Dinamo, Slovan, Lech i AEK. Nenositelji bi bili Celje, Omonia, Viking te trenutačno vodeći u prvenstvu LASK i Hearts.

Dinamo zanima ishod austrijskog i škotskog prvenstva jer će utjecati na raspored nositelja u playoffu. Kad bi prvenstva završila titulama LASK-a i Heartsa, grčki AEK ostao bi među nositeljima.

Grci bi bili među nenositeljima u bilo kojem drugom slučaju budući da Sturm i Celtic, koji se bore za naslov u Austriji i Škotskoj, imaju veći koeficijent od AEK-a. Ako bi i Sturm i Celtic osvojili titule, među nenositelje bi pao i Lech, koji će biti novi prvak Poljske.

Za Dinamo bi svakako bilo bolje da izbjegne potencijalno nezgodna gostovanja kod Lecha i AEK-a. Dinamo bi prolaskom u 3. pretkolo Lige prvaka osigurao najmanje ligašku fazu Konferencijske lige, a ulaskom u playoff Lige prvaka osigurao bi najmanje ligašku fazu Europske lige.