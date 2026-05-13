CIES: Hrvatska među najvećim svjetskim izvoznicima nogometaša

Hrvatska je jedanaesta zemlja svijeta po broju nogometaša koji igraju u inozemstvu, ali kada se uzme u obzir broj njenih stanovnika onda je u samom vrhu, pokazuju podaci statističkog ureda CIES Football Observatory objavljeni u srijedu.

U inozemstvu trenutno igra 401 nogometaš odrastao u Hrvatskoj, od čega njih 74 u Sloveniji, a 62 u Bosni i Hercegovini. U također susjednoj Italiji, s jednom od najjačih liga svijeta, igra ih 25 što je dvostruko više nego u Njemačkoj.

Hrvatska, s 3,8 milijuna stanovnika i brojnom dijasporom, već je godinama jedna od najvećih svjetskih izvoznica nogometaša. Danas je 35 hrvatskih igrača više u stranim ligama nego prije pet godina.

CIES je kao porijeklo igrača uzeo zemlju u kojoj su odrasli prije nego ih je angažirao strani klub, pa u slučaju Hrvatske primjerice nisu navedeni igrači poput reprezentativca Luke Sučića, rođenog u Austriji, a koji je odande otišao u Španjolsku.

Brazil ima najviše igrača u inozemstvu, njih 1.455, a slijede Francuska, Argentina, Španjolska, Engleska, Nigerija, Njemačka, Kolumbija, Portugal i Nizozemska. Iza Hrvatske je Srbija s 383 nogometaša u svijetu.

U obzir je uzeto 135 liga iz 88 nacionalnih saveza.

Podaci statističkog ureda sa sjedištem u Švicarskoj objavljeni su mjesec dana uoči početka Svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatska je na posljednja dva prvenstva osvojila brončanu i srebrnu medalju.