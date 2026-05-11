Sudio je derbi na Poljudu, a sada će dijeliti pravdu u finalu Lige prvaka

Prije dvije godine sudio je derbi Hajduka i Dinama na Poljudu, koji je Dinamo dobio 1:0, a njegova izvedba ostala je upamćena kao jedna od najboljih u povijesti HNL-a.

Siebert je tada od početka postavio jasan kriterij, rano pokazao autoritet i utakmicu držao pod potpunom kontrolom, bez većih kontroverzi i nepotrebnih prekida, zbog čega je dobio pohvale s obje strane.

Iskusni 42-godišnji Nijemac nalazi se na FIFA-inoj listi od 2015. godine, a ove sezone sudio je 31 utakmicu. Finale između Arsenala i PSG-a još je jedna potvrda velikog povjerenja koje uživa u UEFA-i.