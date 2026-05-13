Propust na Opus Areni: Navijač Dinama uletio na teren i 30-ak sekundi neometan hodao po terenu

CROPIX Via Guliver

Dinamo i Rijeka u Osijeku igraju utakmicu za naslov u SuperSport Hrvatskom nogometnom kupu.

Nevjerojatan trenutak dogodio se oko 25. minute utakmice. Tek što je na stadion ušla Armada, koja je debelo kasnila zbog problema s policijom o kojima smo pisali, na travnjak je utrčao jedan navijač Dinama.

Ne samo da je uspio utrčati na teren, već je 30-ak sekundi hodao po travnjaku i gestikulirao prema Armadi.

Zaštitari su se konačno nakon pola minute pojavili i odveli ga s travnjaka.