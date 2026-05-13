Deseti tenisač svijeta odustao od Roland Garrosa

Podijeli :

AP Photo/Alessandra Tarantino via Guliver

Talijan Lorenzo Musetti odustao je od nastupa na drugom teniskom Grand Slamu sezone, Roland Garrosu zbog ozljede bedra.

Prošlogodišnji polufinalist Roland Garrosa i deseti tenisač svijeta, fizički se mučio tijekom poraza u osmini finala od Norvežanina Caspera Ruuda na Italian Openu u Rimu u utorak.

Nakon liječničkog pregleda doznao je loše vijesti.

“Nakon jučerašnjeg meča obavio sam liječničke preglede koji su otkrili ozljedu rectus femorisa, što zahtijeva nekoliko tjedana odmora i oporavka,” napisao je Musetti na Instagramu.

“Nažalost, to znači da neću moći nastupiti u Hamburgu i Roland Garrosu, vijesti koje je nevjerojatno teško prihvatiti,” dodao je 24-godišnji Talijan.