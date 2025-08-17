Sunderland doveo igrača PSG-a za 12 milijuna eura

Podijeli :

via Guliver

Sunderland je u prvom kolu Premier lige porazio West Ham s 3:0 te je tako nakon osam godina došao do slavlja u najvišem rangu engleskog nogometa. Dan poslije utakmice su Crne mačke doveli novo pojačanje koje je stiglo iz PSG-a.

Riječ je o Nordiju Mukieleu, obrambenom igraču PSG-a. Francuz može igrati na više pozicija u obrani, a najugodnije se osjeća na desnoj strani obrane, igrajući stopera i poziciju desnog beka.

Prošlu sezonu odradio je na posudbi u Bayer Leverkusenu, a prije toga još je bio u RB Leipzigu, Montpellieru i Lavalu.

U Sunderland dolazi nakon što je klub sa sjevera Engleske platio odšetu od 12 milijuna eura.