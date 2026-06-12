Strijelac pobjedničkog gola za Koreju skoro nije zaigrao: ‘Nisam se osjećao dobro’

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AP Photo/Matias Delacroix via Guliver

Nogometaši Južne Koreje pobijedili su u Guadalajari nakon preokreta selekciju Češke s 2:1, u utakmici prvog kola skupine A Svjetskog prvenstva. Češka je povela u 59. minuti golom Ladislava Krejčija, a pobjedu Južnoj Koreji donijeli su Hwang In-beom pogotkom u 67. i Oh Hyeon-gyu u 80. minuti.

Strijelac odlučujućeg pogotka za Koreju, Oh Hyeon-gyu, nakon utakmice je otkrio da se uoči susreta uopće nije osjećao dobro te da je imao povišenu temperaturu.

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„Ne mogu riječima opisati svoje emocije. Nisam se osjećao dobro, pitao sam se hoću li uopće moći igrati. To je na kraju bilo moguće isključivo zahvaljujući našem stručnom stožeru i liječničkom timu. Samo igranje na Svjetskom prvenstvu je nešto na čemu trebam biti duboko zahvalan. Kao napadač, osjećam golemo olakšanje i zahvalnost“, izjavio je Oh.

S druge strane, izbornik Češke Miroslav Koubek sportski je priznao da je „vjerojatno bolja momčad pobijedila“, ali je i istaknuo da je njegova ekipa mogla doći do povoljnijeg ishoda da nije bilo određenih pogrešaka.

„Igrali smo jako dobro, moglo je završiti neodlučeno, a mogli smo i pobijediti“, zaključio je Koubek.