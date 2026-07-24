Bivši igrač Dinama na pragu je prelaska u Grčku

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Luka Kolanovic via Guliver Image

Bivši nogometaš Dinama Ronael Pierre-Gabriel karijeru bi uskoro mogao nastaviti u Grčkoj. Prema pisanju grčkog Sportala, 28-godišnji francuski desni bek nalazi se u završnoj fazi pregovora s Volosom, koji ga je označio kao glavno rješenje za poziciju desnog beka nakon višetjedne potrage za pojačanjem.

Pierre-Gabriel je u Dinamo stigao u veljači 2024. godine te je za zagrebački klub upisao ukupno 53 nastupa. U tom razdoblju postigao je četiri pogotka i dodao četiri asistencije, a posljednju utakmicu u plavom dresu odigrao je 6. prosinca 2025., kada je u derbiju protiv Hajduka u SHNL-u odigrao 24 minute u remiju 1:1.

Profesionalnu karijeru započeo je u Saint-Étienneu, nakon čega je nosio dresove Monaca, Mainza, Bresta, Espanyola i Nantesa. Najviše nastupa skupio je upravo u Brestu, za koji je odigrao 62 utakmice. Ako potpiše za Volos, Grčka će biti četvrta država u kojoj će igrati tijekom seniorske karijere.

Njegov status u Dinamu počeo se mijenjati tijekom sezone 2024./25. kada ga je tadašnji trener Nenad Bjelica izbacio iz prve momčadi prije 12. kola SHNL-a, iako je sezonu otvorio kao jedan od važnijih igrača. Već tijekom ljeta 2025. bilo je jasno da više nije u ozbiljnim planovima kluba, no tada nije pronađeno rješenje za njegov odlazak.

Dolaskom Morisa Valinčića njegova je minutaža dodatno pala, a pod vodstvom Marija Kovačevića prošle je sezone nastupio samo jednom, upravo u derbiju protiv Hajduka. Tijekom zimskog prijelaznog roka bio je vrlo blizu transfera u turski Kayserispor, ali je posao propao nakon što je, prema tvrdnjama turskog kluba, napustio Kayseri bez dopuštenja.

Kayserispor je tada objavio da je Pierre-Gabriel, pod utjecajem svog menadžera, samovoljno napustio grad unatoč tome što je transfer bio praktički dogovoren. Nakon povratka u Zagreb zadobio je rupturu mišića lista, zbog koje više nije konkurirao za nastupe.

Ugovor s Dinamom istekao mu je 19. lipnja, pa u pregovore s Volosom ulazi kao slobodan igrač i vrlo je blizu novog izazova u grčkom prvenstvu.