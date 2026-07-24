Bio je ključan Hajdukov igrač u plasmanu u finale Lige prvaka, sada je potpisao za Dugopolje

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Robert Matić/hajduk.hr

Mladi hrvatski vratar Borna Buljan sljedeće sezone branit će u Prvoj nogometnoj ligi, drugom rangu hrvatskog nogometa.

21-godišnji golman je, kako javlja Index, potpisao ugovor s Dugopoljem, klubom iz zaleđa Splita. Buljan je inače bio perspektivan vratar Hajduka u mlađim kategorijama te se proslavio u UEFA-inoj Ligi prvaka mladih.

U sezoni 2023./2024. branio je u utakmicama protiv Šahtara, Borussije Dortmund, Milana i AZ-a. Posebno ga navijači pamte po obranjenom kaznenom udarcu u raspucavanju protiv Borussije nakon čega je Ante Kavelj zabio za prolazak Hajduka na Final Four u Ženevi.

Ipak, u seniorskom nogometu nije se snašao. Za Hajduk je branio osam utakmica da bi prošle godine bio u slovenskom Bravu za koji nije branio. Sada će svoju karijeru pokušati pokrenuti u Dugopolju koji se lani do samog kraja borio za plasman u SuperSport HNL.