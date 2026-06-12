Južnokorejski izbornik nakon pobjede: ‘Poslao sam dvije poruke’

Izbornik Južne Koreje Hong Myung-bo rekao je da je njegova momčad doslovno slijedila upute prije utakmice nakon što su ostvarili preokret pobjedom od 2-1 nad Češkom u otvaranju skupine A Svjetskog prvenstva.

Nakon što su Česi poveli golom Ladislava Krejčija u drugom poluvremenu, Koreanci su se oporavili golovima Hwang In-beoma i Oh Hyeon-gyua te osigurali tri važna boda u Guadalajari.

“Prije utakmice poslao sam dvije poruke: ne odustati do kraja i ujediniti se kao jedno”, rekao je Hong Myung-bo na konferenciji za novinare. “Bilo na terenu ili ne, moramo igrati kao jedna momčad.”

“Znao sam da smo sposobni za pobjedu pa sam kod rezultata 1-1 rekao igračima da nastave igrati onako kako su igrali do tada”, dodao je.

Unatoč lošoj igri kapetana Son Heung-mina, koji je promašio pet prilika samo u prvom poluvremenu, trener je brzo stao u obranu svog iskusnog napadača.

“Son je naš najbolji igrač i vrlo stabilan kapetan. Vjerujemo da je dao sve od sebe”, rekao je koreanski izbornik, iako je dodao da se momčad mora “osvježiti” u realizaciji svojih prilika.

Južna Koreja ima tri boda kao i Meksiko, a susret ove dvije reprezentacije je na rasporedu 18. lipnja.

“Obje momčadi su osvojile tri boda… sljedeća utakmica bit će vrlo važna”, rekao je Hong.

Češki izbornik Miroslav Koubek pohvalio je svoje igrače za njihov trud u porazu od Južne Koreje na otvaranju Svjetskog prvenstva, istaknuvši pritom da je bolja momčad pobijedila i da njegova momčad mora dodati više snage u napad kako bi ostala na turniru.