Stanišić: Suci su u posljednje vrijeme izgubili osjećaj za velike utakmice

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić odigrao je 45 minuta u dvoboju Bayerna i Reala.
Stanišić je zamijenjen na poluvremenu, zbog duela s braničem Reala Rüdigerom, koji ga je udario laktom krajem prvog dijela.
“Vidio me kako dolazim i zaletio se ravno u mene. Ranije bi suci pustili da se igra nastavi, a u slučaju da izgubiš loptu, dosudili slobodan udarac. Ne znam, možda je sudac zaboravio pravila, zaista ne znam što se dogodilo”, rekao je Stanišić nakon dvoboja.
Stanišić je nakon dvoboja izjavio i da mu se čini da je sudac Slavko Vinčić zaboravio da Camavinga već ima žuti karton.
“Mislim da sudac nije bio svjestan da je već dao žuti karton Camavingi. Suci su u posljednje vrijeme izgubili osjećaj za velike utakmice”, poručio je hrvatski reprezentativac.
Josip Stanisic disagrees with Eduardo Camavinga’s sending off 🟨🟥
The Bayern defender feels referees haven’t been doing all too well in big games…
Did the referee really forget he had cautioned the Real Madrid midfielder?
— DW Sports (@dw_sports) April 16, 2026
