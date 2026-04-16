Stanišić: Suci su u posljednje vrijeme izgubili osjećaj za velike utakmice

Stanišić je zamijenjen na poluvremenu, zbog duela s braničem Reala Rüdigerom, koji ga je udario laktom krajem prvog dijela.

“Vidio me kako dolazim i zaletio se ravno u mene. Ranije bi suci pustili da se igra nastavi, a u slučaju da izgubiš loptu, dosudili slobodan udarac. Ne znam, možda je sudac zaboravio pravila, zaista ne znam što se dogodilo”, rekao je Stanišić nakon dvoboja.

Stanišić je nakon dvoboja izjavio i da mu se čini da je sudac Slavko Vinčić zaboravio da Camavinga već ima žuti karton.

“Mislim da sudac nije bio svjestan da je već dao žuti karton Camavingi. Suci su u posljednje vrijeme izgubili osjećaj za velike utakmice”, poručio je hrvatski reprezentativac.