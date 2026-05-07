Stanišić: Rasprava o igranju rukom svima ide na živce

Podijeli :

Guliver Image

U srijedu navečer PSG je s ukupnih 2:1 bio bolji od Bayern Munchena u polufinalu Lige prvaka te je tako izborio drugo uzastopno finale najboljeg klupskog natjecanja na svijetu. No, to nije došlo bez sudačkih repova gdje se ponovno provlači pravilo igranja rukom.

Naime, u prvom poluvremenu uzvrata Vitinha je prilikom ispucavanja lopte u ruku pogodio svog suigrača Joaa Nevesa, no portugalski sudac Joao Pinheiro nije dosudio kazneni udarac unatoč brojnim protestima.

Kompany: Pravila su pravila, ali to je besmislica Bayern ipak nije oštećen protiv PSG-a? Evo što kažu pravila

Većina nogometnog puka nije se složila s tom odlukom, no prema Međunarodnom odboru nogometnih saveza (IFAB), sve je doneseno prema pravilima jer ova ruka nije bila kažnjiva. Razlog za to je što je napucavanje stiglo od Nevesovog suigrača, a kako Neves nakon toga nije dao gol, ruka nije kažnjiva.

Komentar na sve to dao je i hrvatski reprezentativac Josip Stanišić:

“Svirati jedanaesterac za to bilo bi prestrogo. Svima rasprava o igranju rukom polako ide na živce, neovisno o tome što je danas odluka bila protiv nas. Jednom se odluči ovako, drugi put onako.”

Stanišić je u utakmici s PSG-om bio jedan od najlošije ocijenjenih igrača prema kriterijima francuskog L’Equipea i njemačkog Bilda. Hrvatski bočni branič zamijenjen je u 67. minuti.