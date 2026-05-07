Kompany: Pravila su pravila, ali to je besmislica

(Photo by DeFodi Images) via Guliver Image

Vincent Kompany nakon uzvratnog polufinala Lige prvaka između Bayern i Paris Saint-Germaina. (1:1) nije skrivao frustraciju zbog sudačkih odluka i načina na koji se tumači pravilo igranja rukom. Bavarski sastav je u prvom susretu izgubio 5:4, dok remi u uzvratu nije bio dovoljan za plasman u finale.

Trener Bayerna posebno je izdvojio dvije sporne situacije. U prvom dvoboju protiv njegove momčadi dosuđen je jedanaesterac nakon što je lopta najprije pogodila Alphonsa Daviesa u bedro pa se potom odbila u ruku. U uzvratnoj utakmici portugalski sudac João Pinheiro nije pokazao na bijelu točku kada je lopta završila u ispruženoj ruci veznjaka PSG-a Joãa Nevesa nakon intervencije njegova suigrača Vitinhe.

Bayern ipak nije oštećen protiv PSG-a? Evo što kažu pravila

“Lopta ne ide s tijela na ruku, nego izravno u ruku. Nije važno je li došla od suigrača ili ne – to je jednostavno besmislica”, rekao je Kompany za DAZN. Iako je sudac u Münchenu postupio prema UEFA-inim smjernicama, trener Bayerna nije bio zadovoljan objašnjenjem. “Pravila su pravila. Šteta”, dodao je.

Prema pravilima Međunarodnog odbora nogometnih saveza (IFAB), prekršaj se ne dosuđuje ako lopta igrača pogodi u ruku nakon nepredvidivog odbijanca od njegova suigrača.

Kompany smatra da su upravo te odluke, kao i činjenica da lijevi bek PSG-a Nuno Mendes nije dobio mogući drugi žuti karton zbog igranja rukom, značajno utjecale na konačan ishod susreta.

“Zašto Nuno Mendes nije dobio drugi žuti zbog očitog igranja rukom? Ne razumijem to. Zašto je protiv nas u Parizu dosuđen penal, a ovdje nije za nas?

Razumijem pravilo, ali Mendesova ruka je bila iznad glave. Čestitam Bayernu, ali Nuno Mendes je morao biti isključen.”

“Naravno, sudačka odluka u Parizu i dalje boli jer smo na kraju ispali zbog jednog gola razlike”, zaključio je, aludirajući na jedanaesterac dosuđen protiv Daviesa.

Iako je na prvi pogled djelovalo da je Bayern oštećen, sudac João Pinheiro donio je odluku u skladu s pravilima. Sporna situacija dogodila se u 31. minuti pri vodstvu pariške momčadi 1:0.

Nakon pokušaja Josipa Stanišića, vratar Matvey Safonov nespretno je odbio loptu, a Vitinha ju je pri izbijanju napucao u ruku Nevesa. Nogometaši Bayerna odmah su tražili kazneni udarac, no Pinheiro nije promijenio svoju odluku, a ni VAR nije reagirao.

Premda je lopta očito pogodila Nevesa u ruku, pravila IFAB-a navode da se takva situacija ne smatra prekršajem ako je lopta prethodno neočekivano promijenila smjer nakon kontakta sa suigračem.

Jedina iznimka bila bi da je nakon toga postignut pogodak ili da je igrač odmah zabio, što se u ovoj situaciji nije dogodilo. Zbog toga je, unatoč burnim reakcijama, sudačka odluka bila potpuno u skladu s pravilima.