Slaven Belupo ostvario prvu pobjedu u zadnjih 10 kola

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

U posljednjem susretu 34. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Slaven Belupo je u Koprivnici pobijedio Goricu sa 1-0.

Prva je to pobjeda koprivničkog sastava u posljednjih deset kola. Pogodak odluke zabio je Filip Krušelj u 70. minuti. Velike zasluge za gol domaćina ima i Dominik Kovačić koji je prošao po lijevoj strani, a potom sjajnom povratnom loptom uposlio Krušelja koji je naletio i lijevom nogom matirao Davora Matijaša za 1-0.

Belupo je mogao do prednosti i u prvom poluvremenu, no udarac Marka Leškovića u 35. minuti je završio u okviru gola.

Zanimljivo, domaćin je ovom pobjedom produžio sjajan niz rezultata protiv Gorice na stadionu Kušek Apaš. U posljednjih 10 susreta na ovom stadionu Belupo je protiv Gorice upisao osam pobjeda i dva remija. Gorica je posljednju pobjedu u Podravini zabilježila u studenom 2021. ili prije četiri i pol godine.

U ranije odigranom susretu Istra 1961 je na Opus Areni pobijedila Osijek sa 1-0. Pitanje pobjednika razriješio je Smail Prevljak u posljednjim trenucima prvog dijela.

Domaćin je tako još jednom propustio i matematički osigurati prvoligaški spas. Nakon što je Vukovar u petak izgubio na Rujevici, trijumfom protiv Istre Osijek bi i matematički osigurao ostanak, te poslao Vukovarce u niži rang.

Dva kola prije kraja prvenstva pitanje putnika u niži rang je i dalje otvoreno. No, Osijek ima veliku prednost, četiri boda plusa.

Na vrhu ljestvice se nalazi Dinamo sa 82 boda, Hajduk ima 64, Rijeka 49, a Varaždin 48 bodova. Istra je peta sa 42 boda koliko ima i Lokomotiva na šestoj poziciji. Osijek je deveti sa 32 boda, četiri više od “fenejraša” Vukovara.