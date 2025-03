Skomina o suđenju derbija: ‘I Hajduk i Rijeka su zakinuti za penal!’

“Mislim da kod 3:0 ne treba previše pričati o suđenju, ali neke su situacije koje bih ja presudio drugačije“, rekao je Skomina.

Potvrdio je kako po pitanju kaznenog udarca za Rijeku iz 33. minute nema nikakvih dvojbi te da se radi o čistom kaznenom udarcu, ali smatra da je Bel pogriješio u 39. minuti kada je Hajduk tražio kazneni udarac nakon igranja rukom Majstorovića.

“Trebalo bi se puno pričati zašto to ne bi bio kazneni udarac. Za mene je to udarac prema vratima i kazneni udarac. Sad razmišljati što je htio, zašto nije htio. Kad pogledam koliko je ta ruka od tijela, kontakt je minoran, ali za mene je ovo kazneni udarac i da sam VAR sudac zvao bih glavnog suca”, rekao je Skomina.

Iznenađen je i da šest minuta kasnije nije dosuđen kazneni udarac nakon body checka Ivana Lučića u Duju Čopa:

“Ostao sam u čudu. To što on ima loptu u posjedu, golman tu nema nikakve prednosti. To je bilo u neka davna vremena, da golman mora biti zaštićen. On je tu onaj koji radi čisti prekršaj za kazneni udarac. Bel je bio jako daleko i nije mogao to doživjeti. Za takve reakcije, neka Lučić sam razmišlja o toj situaciji. Čop je stao i mogao ga je zaobići”.