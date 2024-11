SKener: Hajdukov tihi vojnik bez kojeg se ne može u ‘rat’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

“Tek kada nekoga nema, shvatiš koliko ti on znači.”

Ova izreka često se koristi van nogometnog svijeta, no ona je zapravo odličan primjer koji vrijedi za Hajdukovog vratara Ivana Lučića. U 12. kolu SHNL-a Hajduk je doživio prvi poraz u prvenstvu na gostovanju kod Varaždina rezultatom 1:0. Prvi vratar Bijelih propustio je taj susret zbog sitne ozljede zarađene u Kup susretu protiv Mladosti iz Ždralova.

U Varaždinu je, shodno tome, na vrata stao kapetan Lovre Kalinić. Iako mu se kod pogotka Michelea Šege ne može puno prigovoriti, izostanak Lučića bio je i više nego primjetan. 29-godišnji Austrijanac hrvatskih korijena ima najveći broj preciznih dodavanja kao vratar u cijeloj ligi i njegova važnost za izgradnju Hajdukove igre je ogromna. Pogotovo kada u sastavu nema Dominika Prpića, koji je najbolji igrač s loptom u nogama među stoperima kod Hajduka.

Protivničke napadači već znaju kako pritisak na Lučića baš i nema smisla. U većini slučajeva Hajdukov vratar točnim dodavanjem poremeti protivnički pritisak i time olakšava izlazak iz zadnje linije. Rijetke su situacije kada Lučić pogriješi u tim dodavanjima. Ipak, susretu kod Slaven Belupa Hajdukov vratar zakuhao je opasnu prigodu pred vlastitim vratima, no zapravo ta pogreška bila je posljedica činjenice da mu Zvonimir Šarlija nije otvorio liniju dodavanja prema lijevoj strani. Lučić se pronašao u neprirodnoj situaciji i pogriješio, no na svu sreću po Hajduk do pogotka nije došlo.

Prvi vratar Bijelih stigao je u studenom 2022. godine tek kao treća opcija. Naime, Lovre Kalinić se teško ozlijedio, a Karlo Sentić imao je povjerenje Mislava Karoglana u tom trenutku, a kasnije i Ivan Leke. Sve do derbija na Maksimiru kada je Dinamo u potpunosti razbio Hajduk s visokih 4:0.

Lučić je nakon toga debitirao u četvrtfinalu Kupa u Osijeku te je sve do danas postao nezamjenjiva karika u redovima Hajduka. Njegova važnost za ovu momčad je enormna. Suigrači mu bez problema odigravaju lopte unatrag kada su u problemu, a Lučić sve to lagano rješava. No to baš i nije slučaj kada je Kalinić na golu. Često se zna dogoditi da Hajdukovi igrači ulaze u kompliciranija rješenja jer ne vjeruju kapetanu s loptom u nogama.

S druge strane, Lučić je u Hajduku značajno napredovao u samom shot stoppingu. Tako se u prošlom kolu protiv Osijeka istaknuo s dvije izvrsne obrane Arnelu Jakupoviću i Hernaniju. No svi Hajdukovi navijači zabrinuli su se kada je u jednom trenutku legao na pod. U tom trenutku stigla mi je poruka na mobitel: “Bolje da Livaja izađe, nego on.” Eto, tolika je Lučićeva važnost za ovaj Hajduk. Važnost vratar koji od svog dolaska praktički nije kardinalno pogriješio kod niti jednog pogotka, vratara koji drži konstantu, vratara koji je treći stoper, vratara koji je najkompletniji u ligi, a u konačnici i vratara koji je, po mom sudu, i najbolji u ligi.

Ako Hajduk osvoji naslov ove godine, vratar Bijelih bit će jedan od najzaslužnijih za taj uspjeh. Zasigurno će se puno pisati o Marku Livaji, Ivanu Rakitiću, Filipu Uremoviću i drugima, dok će Lučić uvijek imati ulogu tihog vojnika o kojem se ne priča puno, a bez njega se ne može u ‘rat’.