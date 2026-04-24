U nedjelju ipak ništa od Dinamove proslave, Boban odbio prijedlog

xxDamirxKrajacx via Guliver

Dinamo u nedjelju može matematički osigurati naslov prvaka SuperSport HNL-a i ujedno proslaviti 115 godina postojanja.

Ako Hajduk ne pobijedi Rijeku na Rujevici u Jadranskom derbiju od 16 sati, Dinamo će osvojiti titulu. U slučaju da Splićani nadigraju prošlogodišnje prvake, Dinamo će od 18:45 na Maksimiru imati drugu meč-loptu te bi slavljem nad Varaždinom također osigurao prvo mjesto.

Plavi su nakon utakmice protiv Varaždina trebali nositi posebne majice kakve se tiskaju za prvake. Uz to se, navodno, trebao piti šampanjac. Takve proslave ipak neće biti, kako doznaje Index.

Bila je to ideja kluba koju je predsjednik Zvonimir Boban odbio. Šef Dinama ne želi slaviti titulu iz poštovanja prema Varaždinu, trećeplasiranom klubu SuperSport HNL-a, protiv kojeg tek treba pobijediti.

Proslava bi trebala biti organizirana nakon zadnjeg kola, u kojem će Dinamo 23. svibnja na Maksimiru igrati protiv Lokomotive.