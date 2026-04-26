Dinamo bez važnog igrača ide po potvrdu naslova, ovo je očekivani sastav

Dinamo danas od 18:45 na Maksimiru dočekuje Varaždin u 32. kolu SuperSport HNL-a i ima veliku priliku zaključiti prvenstvo. Pobjedom bi Modri i matematički osigurali naslov prvaka Hrvatske.
Momčad Marija Kovačevića u završnicu ulazi s uvjerljivom prednošću i jasnim ciljem – pred svojim navijačima potvrditi titulu. Poraz Hajduka od Osijeka dodatno je olakšao situaciju pa Dinamo sada sam odlučuje o svemu i već danas može riješiti pitanje prvaka.
Na Maksimiru se očekuje slavljenička atmosfera jer bi tri boda značila kraj svih dvojbi i početak proslave.
Kovačević je uoči susreta najavio nekoliko promjena i potvrdio izostanak važnog veznjaka: “Bit će malo promjena u odnosu na Istru. Igrat će samo oni koji su sto posto. Zajca neće biti zbog lakše ozljede.”
Njegovo mjesto u početnoj postavi trebao bi zauzeti Marko Soldo, dok se ostatak sastava očekuje bez većih iznenađenja:
Livaković – Galešić, McKenna, Dominguez, Goda – Mišić, Stojković, Soldo – Bakrar, Beljo, Hoxha
