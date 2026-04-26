Mourinho nakon sjajne predstave Ivanovića: ‘Uz dužno poštovanje prema Daliću, neka…’

Nogometaši Benfice slavili su protiv Moreirensea 4:1 u 31. kolu portugalskog prvenstva. Junak završnice bio je hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović, koji je ušao u 75. minuti i u samo 15 minuta zabio dva gola, u 89. i 92. minuti.
Trener Jose Mourinho nakon susreta je komentirao igru svoje momčadi, opisavši utakmicu kao neobičnu, a posebno je pohvalio Ivanovića i dotaknuo se njegove moguće uloge u reprezentaciji.
“Izbornik je izbornik. Dalić je Dalić. On odlučuje, daleko od toga da se želim miješati. No, Ivanović trenutno igra više, a njegovi golovi pokazuju što može donijeti u određenim situacijama.
Želim vjerovati da Svjetsko prvenstvo tjera izbornike da razmišljaju o tisuću i jednoj situaciji u igri, a on je u nekim specifičnim okolnostima vrlo opasan igrač koji momčadima može puno dati. Uz dužno poštovanje prema Daliću, neka on odluči što je najbolje za Hrvatsku”, poručio je Mourinho.
Ivanović je u Benficu stigao prošlog ljeta u transferu vrijednom oko 25 milijuna eura, no zasad ima sporednu ulogu. Ovo mu je bio 40. nastup u sezoni i osmi pogodak, uz jednu asistenciju, što je ponajviše posljedica ograničene minutaže.
Zbog toga ga izbornik Zlatko Dalić nije uvrstio na popis za prijateljske utakmice s Kolumbijom i Brazilom, već je dobio pretpoziv te ga do kraja sezone čeka borba za mjesto na Svjetskom prvenstvu.
