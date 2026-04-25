Jakirović i šestu utakmicu u nizu ostao bez pobjede: San o Premier ligi izmiče iz ruku

xMartynxHaworthx via Guliver Image

U pretposljednjem kolu engleskog Championshipa, drugog ranga tamošnjeg nogometa, Hull City Sergeja Jakirovića gostovao je u Londonu kod Charltona koji nije imao rezultatski motiv. Unatoč tome, Charlton je Jakirovićevu momčad porazio s 2:1.

Londonska momčad povela je u 20. minuti golom Charlieja Kelmana da bi Hull izjednačio u sedmoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena. Važno izjednačenje donio je Irac John Egan.

S tim bodom Hull je na ljestvici uživo ulazio u TOP 6 Championshipa što je značilo i ulazak u doigravanje za Premier ligu. Međutim, u 68. minuti Charlton je ponovno poveo, ovaj put golom Jaydena Fevriera.

Do kraja susreta Hull nije uspio izjednačiti te su upisali poraz od 2:1. Ovo im je bio šesti uzastopni susret bez pobjede.

Ovim porazom Hull se našao u neugodnoj poziciji pred posljednje kolo. Nalaze se na sedmom mjestu s istim brojem bodova kao Wrexham, no s utakmicom više i lošijom gol-razlikom. U slučaju da Wrexham pobijedi protiv Coventryja, Hull će ostati samo na teoretskoj šansi za ulazak u doigravanje.

U posljednjem kolu Wrexham će ugostiti Middlesbrough koji se također bori za plasman u Premier ligu, no oni imaju priliku i izravno izboriti svoje mjesto jer im drugi Ipswich bježi samo jedan bod. Što se tiče Hulla, oni u posljednjem kolu dočekuju Norwich koji je slavio u tri navrata u posljednje tri utakmice.