VIDEO / Ivanović ušao s klupe pa zabio dva ekspresna pogotka u uvjerljivom slavlju Benfice

Benfica je u 31. kolu portugalske lige svladala Moreirense 4:1, a u fokusu je bio hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović. U igru je ušao u 75. minuti i s dva pogotka u završnici (89. i 92.) potvrdio pobjedu momčadi José Mourinha.
Ivanović je zabio za 3:1 u 89. nakon dodavanja Richarda Riosa, dok je drugi pogodak stigao poslije akcije i asistencije Amara Dedića u 90+2′.
Ovo mu je bio osmi pogodak u sezoni, uz jednu asistenciju u 40 nastupa otkako je prošlog ljeta stigao u Benficu.
⚽ GOLO
F. Ivanović 89′
I Liga (#31) | Benfica (3)-1 Moreirense#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA31 #SLBMFC #SLB #MFC
Todos os vídeos 👉 https://t.co/WO8hXxnMnq pic.twitter.com/hoTW0w1H6s
— VSPORTS (@vsports_pt) April 25, 2026
⚽ GOLO
F. Ivanović 92′
I Liga (#31) | Benfica (4)-1 Moreirense#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA31 #SLBMFC #SLB #MFC
Todos os vídeos 👉 https://t.co/WO8hXxnMnq pic.twitter.com/keqjDp4hHz
— VSPORTS (@vsports_pt) April 25, 2026
Zbog manje minutaže u posljednje vrijeme, izbornik Zlatko Dalić ga zasad nije uvrstio u planirane utakmice, ali je dobio pretpoziv te ostaje u konkurenciji za završni popis za Svjetsko prvenstvo.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!