Rijeka rasprodala Rujevicu za Jadranski derbi s Hajdukom

Nogomet 25. tra 2026
Najveći susret 32. kola SuperSport HNL-a odigrat će se na Rujevici, gdje Rijeka u nedjelju od 16 sati dočekuje Hajduk.

Riječ je o utakmici koja bi, u slučaju da Hajduk ne dođe do pobjede, mogla i matematički potvrditi povratak naslova prvaka Dinamu.

Ipak, dvoboj ima još veći značaj za Rijeku, koja vodi borbu za četvrtu poziciju i osiguravanje nastupa u europskim kvalifikacijama sljedeće sezone. Zbog toga i ne iznenađuje velik interes za ogled s velikim rivalom.

Iz kluba su putem službenih kanala objavili da su sve ulaznice za utakmicu rasprodane.

“Za nedjeljni susret s Hajdukom više nema dostupnih karata. Vidimo se na Rujevici – svi u bijelom”, poručili su iz Rijeke na društvenim mrežama.

