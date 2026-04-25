VIDEO / Brekalo je poslao savršenu loptu, a onda je njegov suigrač promašio nemoguće

Hertha povremenog hrvatskog reprezentativca Josipa Brekala je u 31. kolu 2. njemačke Bundeslige ugostila Holstein Kiel za koji igra Ivan Nekić, bivši igrač Varaždina. Već u drugoj minuti Brekalu je poništen gol zbog zaleđa, a imala je njegova Hertha i nakon toga prilika za gol. Nisu uspjeli doći do toga pa im je stigla kazna u 64. minuti kada je Jonas Therkelsen pogodio za vodstvo gostiju. Pritiskala je nakon toga Hertha, a idealnu priliku imali su u 88. minuti. Tada je Brekalo odmjerenim ubačajem uposlio Dawida Kownackog na drugoj vratnici, no Poljak je glavom propustio zabiti u nebranjenu mrežu i Kiel se spasio. Bila je to i posljednja prava prilika za Herthu koja je upisala prvi domaći poraz od Kiela nakon 1943. godine kada je u svijetu u tijeku bio Drugi svjetski rat.

