Prva Hrvatica koja je osvojila NCAA za SK: Medalja s Hrvatskom moj je najveći san

Mlada hrvatska košarkašica Lena Bilić, kćer bivše košarkašice Danire Bilić (dj. Nakić) i Zvonimira Bilića, bivšeg hrvatskog rukometnog reprezentativca gostovala je na Sport Klubu. Ugostio ju je naš komentator Fran Mihaljević, a povod je bio što je 19-godišnja Lena postala prva Hrvatica koja je osvojila NCAA ligu, a to joj je pošlo za rukom s UCLA Bruinsima.

Pretpostavljam da je plan u budućnosti napraviti veći uspjeh i sa seniorskom reprezentacijom. Što misliš o toj generaciji?

“Igrati za reprezentaciju je definitivno moj san i to je nešto što stvarno želim. Uvijek bih se odazvala u mlađim kategorijama jer mi je to predobro iskustvo. Mislim da stvarno imamo dobru generaciju, često su slične cure u reprezentacijama i svake godine ostvarimo dobar rezultat tako da sam uzbuđena kako će to biti kroz narednih par godina.”

Možemo se nadati da ćemo gledati Hrvatsku na Eurobasketu i na Svjetskom prvenstvu i možda vidjeti i pokoju medalju?

“To je definitivno moj san”, rekla je 19-godišnja Lena Bilić.

