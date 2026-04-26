Pavić i Arevalo uspješni na startu Mastersa u Madridu

U prvom setu Pavić i Arévalo napravili su break kod 2:2 i sigurno priveli set kraju, dok je drugi set donio puno više problema.

Paul i Quinn došli su do breaka pri 3:4, potom poveli 3:5 i servirali za izjednačenje u setovima, no Pavić i Arévalo odmah su uzvratili rebreakom te u završnici slavili u tie-breaku.

Prošlogodišnji finalisti tako su izborili plasman u drugo kolo, gdje ih čeka pobjednik dvoboja Bublik/Polmans – Luz/Matos.