Pavić i Arevalo uspješni na startu Mastersa u Madridu

Masters 1000 26. tra 202612:58 0 komentara
Gabriel Calvino Alonso BSR Agency via Guliver

Hrvatski tenisač Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arévalo opravdali su ulogu petih nositelja na otvaranju Mastersa u Madridu te su svladali Tommyja Paula i Ethana Quinna 6:4, 7:6(8) nakon sat i 28 minuta igre.

U prvom setu Pavić i Arévalo napravili su break kod 2:2 i sigurno priveli set kraju, dok je drugi set donio puno više problema.

Paul i Quinn došli su do breaka pri 3:4, potom poveli 3:5 i servirali za izjednačenje u setovima, no Pavić i Arévalo odmah su uzvratili rebreakom te u završnici slavili u tie-breaku.

Prošlogodišnji finalisti tako su izborili plasman u drugo kolo, gdje ih čeka pobjednik dvoboja Bublik/PolmansLuz/Matos.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

