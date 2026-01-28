Sin Stipe Pletikose iz Hajduka prešao u Lokomotivu

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Odlučio se na novi korak u karijeri.

Sin legendarnog Hajdukovog golmana Stipe Pletikose, Franko Pletikosa, napustio je Split i Hajdukovu akademiju Luka Kaliterna i odlučio se na novi korak na početku svoje igračke karijere.

Svoj nogometni razvoj nastavit će na zagrebačkoj Kajzerici, u omladinskoj školi Lokomotive.

Franko je kao i otac također golman. Ima 15 godina i u ovoj sezoni je zasad branio za druge momčadi kadeta i juniora Hajduka. Njegov otac je tehnički direktor Hrvatskog nogometnog saveza.

Stipe je za Hajduk upisao 208 službenih utakmica, osvojio jedno prvenstvo Hrvatske (2001.) i dva Kupa (2000. i 2003.).

Za reprezentaciju Hrvatske odigrao je ukupno 114 utakmica, te nastupio na tri svjetska i dva europska prvenstva.